ارتفاع أسعار النفط عالميا

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.35% إلى 95.36 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت 2.84% عند التسوية في الجلسة السابقة.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93.06 دولارا للبرميل بارتفاع سِنتين أو 0.02% بعد هبوط 3.1% الخميس.
ويتجه الخامان لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، مع زيادة خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% بعد اندلاع أعمال قتالية في الشرق الأوسط واستمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ومحدودية حركة المرور عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات العالم من النفط.
وأفادت رويترز الجمعة بأن محطة ميناء الفحل في سلطنة عمان أوقفت تحميل النفط بعد انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء بسبب ما يشتبه في أنه هجوم بمسيرة.
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