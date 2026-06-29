ارتفاع أسعار النفط عالميا

07:21 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الاثنين، بعد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما أبرز هشاشة الاتفاق المؤقت بينهما لإنهاء الحرب وأدى مجددا إلى تباطؤ حركة شحن النفط في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.69% إلى 72.49 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.96 دولارا للبرميل، بارتفاع 73 سنتا أو 1.05%.





