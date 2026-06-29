ارتفاع أسعار النفط عالميا

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.69% إلى 72.49 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.96 دولارا للبرميل، بارتفاع 73 سنتا أو 1.05%.
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