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ارتفاع أسعار النفط عالميا

ات
ارشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 07:31 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأربعاء بعد أنباء أفادت بأنّ إيران لن تجتمع مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قطر، مما يزيد الضغط على وقف إطلاق النار المؤقت الذي اتفق عليه الطرفان في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.69% إلى 73.45 دولارا للبرميل عند الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا، أو 0.91%، إلى 70.13 دولارا للبرميل.

ووصل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة الثلاثاء لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "رفيعة المستوى"، لكن إيران وقطر المضيفة قالتا إنهما سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع الإيرانيين أنفسهم.

وقالت قطر إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان من بين الذين التقوا بويتكوف وكوشنر.

وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنحو 31 دولارا، في أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.

وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب التقدّم المحرز نحو إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي أثارتها الأعمال القتالية في وقت سابق.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط للعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأت معاودة فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.
 
 


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