ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء لكن المكاسب جاءت محدودة مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض وآفاق الطلب وتجاهلهم انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.39% إلى 72.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.26% إلى 68.84 دولار للبرميل، بعدما سجل عند التسوية الاثنين مستويات قريبة من تلك التي سبقت حرب إيران.



وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة كيه.سي.إم تريد "أسهمت خطوات تعافي الإمدادات في تخفيف علاوة المخاطر الفورية، لكن السوق لا تزال حذرة من المراهنة كثيرا على استقرار الهدنة الحالية، بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة للعلاقات الأمريكية الإيرانية".



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت تبدي فيه طهران تحديا عقب مراسم تشييع الزعيم الأعلى الراحل علي خامنئي.



ويتابع المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمعرفة مصير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب مراقبة تعافي صادرات النفط الخليجية.



وأظهرت تقديرات رويترز أن الإمارات رفعت إنتاجها من الخام إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا في حزيران، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2020، كما أنه يتجاوز مستويات ما قبل حرب إيران، وذلك بعد خروجها من تحالف أوبك+ في أيار.





