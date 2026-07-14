ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، وسجلت في تعاملات بعد الظهيرة اليوم زيادة بنحو 5بالمئة، إذ صعدت عقود خام "برنت" إلى فوق 87 دولارا للبرميل.

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