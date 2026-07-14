ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" تسليم آب بنسبة 3.52بالمئة، مسجلة 80.89 دولار للبرميل، وسط حالة من الترقب في أسواق الطاقة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
-
روسيا: 18% ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا
-
الذهب يتراجع 3% مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط
-
أسعار النفط تقفز بأكثر من 8 % في ظل التصعيد في الشرق الأوسط
-
ارتفاع أسعار النفط الأميركي وخام برنت
-
الدولار يرتفع وسط تجدد حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط ترتفع عالمياً مع تجدد التصعيد الأميركي الإيراني