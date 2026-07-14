الثلاثاء 2026-07-14 06:17 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 04:05 م

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، وسجلت في تعاملات بعد الظهيرة اليوم زيادة بنحو 5بالمئة، إذ صعدت عقود خام "برنت" إلى فوق 87 دولارا للبرميل.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" تسليم آب بنسبة 3.52بالمئة، مسجلة 80.89 دولار للبرميل، وسط حالة من الترقب في أسواق الطاقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ب

كأس العالم تعيين الحكم المفضل لليونيل ميسي لإدارة مواجهة إنجلترا والأرجنتين

لل

كأس العالم مدرب فرنسا يحسم مشاركة مبابي أمام إسبانيا

ا

أخبار محلية مهرجان جرش يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

ل

أخبار محلية بحث تطوير الخدمات وتحسين الواقع المائي في عجلون

ل

أخبار محلية افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي بالرصيفة

ب

أخبار محلية اتحاد كرة القدم يطلق الأكاديمية الوطنية لحراس المرمى

ل

أخبار محلية بحث التعاون بين مجمع اللغة العربية والسفارة الصينية



 
 




الأكثر مشاهدة

 