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ارتفاع أسعار النفط في ظل تفاؤل حذر بشأن التجارة العالمية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ووسط مؤشرات على انخفاض الإنتاج الأميركي.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يونيو المقبل بنسبة 1.27% إلى 59.84 دولارًا للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.16% إلى 62.87 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط يوم الاثنين الماضي إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعد قرار مجموعة "أوبك+" تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف من حدوث فائض في المعروض. ويأتي ذلك في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأميركية المخاوف بشأن الطلب.

وقال خبراء استراتيجيات السلع الأساسية في بنك "آي إن جي" اليوم إن "الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة والصين ستبدآن محادثات تجارية هذا الأسبوع دفعت خام برنت إلى الارتفاع، مما أدى إلى تمديد موجة ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف الخبراء: "رغم أن المفاوضات من شأنها أن تساعد في تحسين المعنويات في سوق النفط، فإننا سنحتاج إلى رؤية تقدم كبير في خفض التعريفات الجمركية لتحسين توقعات الطلب".

روسيا اليوم
 
gnews

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