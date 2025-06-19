ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ كانون الثاني

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار النفط بنحو 3 بالمئة، اليوم الخميس، مع تصاعد الحرب الجوية المستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران، وسط حالة من الترقب بشأن احتمال تدخل أميركي مباشر، ما أبقى الأسواق في حالة توتر.

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وأغلق خام برنت مرتفعاً بمقدار 2.15 دولار، أو 2.8 بالمئة عند 78.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 22 كانون الثاني الماضي، وفقا لشبكة "سي إن إن".