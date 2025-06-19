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ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ كانون الثاني

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 19-06-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري-   قفزت أسعار النفط بنحو 3 بالمئة، اليوم الخميس، مع تصاعد الحرب الجوية المستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران، وسط حالة من الترقب بشأن احتمال تدخل أميركي مباشر، ما أبقى الأسواق في حالة توتر.

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وأغلق خام برنت مرتفعاً بمقدار 2.15 دولار، أو 2.8 بالمئة عند 78.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 22 كانون الثاني الماضي، وفقا لشبكة "سي إن إن".


كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي تسليم تموز بمقدار 2.06 دولار، أو 2.7 بالمئة، ليصل إلى 77.20 دولار.

 
gnews

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