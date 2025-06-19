ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ كانون الثاني

وأغلق خام برنت مرتفعاً بمقدار 2.15 دولار، أو 2.8 بالمئة عند 78.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 22 كانون الثاني الماضي، وفقا لشبكة "سي إن إن".
كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي تسليم تموز بمقدار 2.06 دولار، أو 2.7 بالمئة، ليصل إلى 77.20 دولار.
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