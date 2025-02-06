ارتفاع أسعار النفط معوضة بعض خسائرها

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.45% إلى 71.35 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.27% إلى 74.88 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي تعاملات الخميس، تراجعت أسعار الذهب الأسود وجرى تداول عقود "برنت" دون مستوى 75 دولارا للبرميل.
وأظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما أشارت التوقعات إلى زيادة بواقع 1.3 مليون برميل.
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