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ارتفاع أسعار النفط معوضة بعض خسائرها

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أرشيفية
الخميس، 06-02-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض خسائر تداولات أمس، حيث تراجعت الأسعار وسط مخاوف تجارية ناجمة عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.45% إلى 71.35 دولار للبرميل.

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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.27% إلى 74.88 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.


وفي تعاملات الخميس، تراجعت أسعار الذهب الأسود وجرى تداول عقود "برنت" دون مستوى 75 دولارا للبرميل.


وأظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما أشارت التوقعات إلى زيادة بواقع 1.3 مليون برميل.

 

RT

 
gnews

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