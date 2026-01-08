الخميس 2026-01-08 11:45 ص

ارتفاع أسعار النفط مع استقرار الدولار عالميا

الخميس، 08-01-2026 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم، بعد يومين من الانخفاض بعدما قدم تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بعض الدعم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا لتصل إلى 60.34 دولار للبرميل، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 56.36 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا أو 0.7 بالمئة.


وانخفض ‍كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء، وسط توقعات ‍المتعاملين بوفرة الإمدادات العالمية هذا العام.


إلى ذلك، استقر سعر ‍صرف الدولار، اليوم وسط تصاعد التوترات الجيو سياسية وقيام المستثمرين بتقييم عدد من البيانات الاقتصادية وترقب تقرير مهم للوظائف سيصدر غدا الجمعة.


واستقر مؤشر الدولار ⁠الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 98.737 ويتجه لتحقيق مكاسب طفيفة هذا الأسبوع.

 
 


