ارتفاع أسعار النفط مع تجدد مخاطر الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وكذلك خطط التحفيز الصينية والبيانات رغم المخاوف من تباطؤ النمو العالمي والرسوم الجمركية الأمريكية.



وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، عند 67.96 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.56% عن سعر الإغلاق السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 71.50 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.61% عن سعر التسوية السابق.



وقال محللون في شركة "آي إن جي" في مذكرة بحثية: "إلى جانب الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قدمت عدة عوامل الدعم للسوق، حيث كشفت الصين عن خطط لإنعاش الاستهلاك، في حين جاءت مبيعات التجزئة الصينية ونمو الاستثمار في الأصول الثابتة أقوى من المتوقع".