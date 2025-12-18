ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على دخول ناقلات النفط إلى فنزويلا والخروج منها، ومن ثم استمرار تعطل معظم صادرات البلاد.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد سعر خام "برنت" 92 سنتا، أو 1.54 بالمئة إلى 60.60 دولار للبرميل.

وزاد سعر خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 98 سنتا، أو 1.7 بالمئة إلى 56.89 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع في البداية أكثر من دولار كامل.



ويشكل النفط الخام الفنزويلي نحو واحد بالمئة من الإمدادات العالمية، ويتم تصدير معظمه إلى الصين، إلا أن مصادر في السوق تشير إلى أن ضعف الطلب ووفرة النفط الخام المتاح على متن وحدات التخزين العائمة في آسيا يقلصان من تأثير أحدث التطورات على أكبر مستورد للنفط في العالم.

واستقرت أسعار الذهب مدعومة بمؤشرات على توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتيسير النقدي.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4332.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع أكثر من واحد بالمئة في وقت متأخر من أمس الأربعاء، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4364.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.44 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة، وزادت 129 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65 بالمئة، وذلك بدعم من الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.



وزاد البلاتين 3.6 بالمئة إلى 1966.0 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة تقريبا إلى أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات عند 1663.0 دولار.