ارتفاع أسعار النفط وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لحزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، وتخفيف نبرة الرئيس دونالد ترامب تجاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 64.59 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 1.45% عن سعر الإغلاق السابق.



في حين تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 68.39 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 1.41% عن سعر التسوية السابق.



ويوم أمس، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة أضافت أكثر من 10 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، وأشارت إلى أنه تم إدراج مواطنين إيرانيين، بالإضافة إلى 12 شركة مرتبطة بالغاز والشحن على قوائم العقوبات الجديدة المفروضة على طهران.



وقالت المحللة البارزة للسوق في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا إن "الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تستهدف إمدادات الطاقة الإيرانية، وهو ما أثار قلق الأسواق".



وأضافت أن أسعار الخامين القياسيين هذا الصباح مدعومة أيضًا بالأمل في حدوث تطور إيجابي بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية.



ولقيت الأسعار دعمًا أيضًا من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 18 من أبريل الجاري، ووفقًا لتقديرات معهد البترول الأمريكي فقد تراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.565 ملايين برميل، كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.18 مليون برميل.



روسيا اليوم