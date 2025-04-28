ارتفاع أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.46% إلى 63.31 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.40% إلى 67.14 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة التداول عبر الإنترنت "مومو أستراليا" مايكل مكارثي إن "غياب الأخبار يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل متواضع حيث يتخذ المتداولون مراكز قصيرة قبل زيادة محتملة في إمدادات "أوبك+" وزيادة كبيرة في الإنتاج في الولايات المتحدة".
كذلك تلقي على الأسواق احتمال زيادة إمدادات الذهب الأسود من قبل دول مجموعة "أوبك+". ومن المتوقع أن يقترح أعضاء في المجموعة أن تقوم "أوبك+" بتسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي عندما يجتمعون في الخامس من مايو المقبل.
وتسببت توقعات زيادة المعروض والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي في انخفاض خامي "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" بأكثر من 1% الأسبوع الماضي.
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