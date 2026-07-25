ارتفاع أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي بأعلى وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى معدل ارتفاع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.



ووفقا للبيانات، ارتفعت أسعار وقود السيارات في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما تجاوزت الزيادة 30%.

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وفي تعليق على هذه التطورات، قال المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أليكسي رودين، في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود يدل على أن أوروبا لا تواجه بداية أزمة طاقة جديدة فحسب، بل تعيش ذروة هذه الأزمة.