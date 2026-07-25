ارتفاع أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي بأعلى وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات

ووفقا للبيانات، ارتفعت أسعار وقود السيارات في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما تجاوزت الزيادة 30%.
وفي تعليق على هذه التطورات، قال المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أليكسي رودين، في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود يدل على أن أوروبا لا تواجه بداية أزمة طاقة جديدة فحسب، بل تعيش ذروة هذه الأزمة.
وأوضح رودين أن الاعتماد الكبير لدول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة يعد السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع، مشيرا إلى أن اضطراب الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز أديا إلى نقص في الموارد الطاقية، ما انعكس مباشرة على الأسعار.
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