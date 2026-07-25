السبت 2026-07-25 02:17 ص

ارتفاع أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي بأعلى وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات

بب
أرشيفية
 
السبت، 25-07-2026 12:33 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى معدل ارتفاع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ووفقا للبيانات، ارتفعت أسعار وقود السيارات في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما تجاوزت الزيادة 30%.

اضافة اعلان


وفي تعليق على هذه التطورات، قال المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أليكسي رودين، في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود يدل على أن أوروبا لا تواجه بداية أزمة طاقة جديدة فحسب، بل تعيش ذروة هذه الأزمة.


وأوضح رودين أن الاعتماد الكبير لدول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة يعد السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع، مشيرا إلى أن اضطراب الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز أديا إلى نقص في الموارد الطاقية، ما انعكس مباشرة على الأسعار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

كأس العالم رودري من منصة التتويج بكأس العالم إلى غرفة العمليات

بب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي بأعلى وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات

ل

عربي ودولي الجيش الأمريكي يقصف خطأ ناقلة غاز ويقتل اثنين من طاقمها

غ

عربي ودولي "رويترز": غارات عدة تستهدف ميناء الحديدة اليمني

ب

أخبار محلية نجوم "النشامى" يشاركون أطفال أكاديمية بناة الغد فعاليات النادي الصيفي

ا

أخبار محلية إقبال واسع على معرض "صنع بعزيمة" لنزلاء مراكز الإصلاح في مهرجان جرش

ل

عربي ودولي موسكو: ننتظر مقترحات من واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا

ل

عربي ودولي ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون "جدية أكبر" في المباحثات



 
 




الأكثر مشاهدة

 