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ارتفاع أغلب أسواق الأسهم الأوروبية

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 09:34 م

الوكيل الإخباري-   -أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع في معظمها، في حين تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني عن مكاسبه، بعد تأكيد المملكة المتحدة والولايات المتحدة على اتفاق تجاري، وخفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة.

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وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 2.16 نقطة أو بنسبة 0.40 بالمئة إلى مستوى 535.63 نقطة في نهاية التعاملات، مقلصاً مكاسبه في وقت سابق من اليوم، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".


كما أغلق مؤشر "داكس" الألماني الجلسة على صعود 236.73 نقطة أو بنسبة 1.02 بالمئة إلى مستوى 23352.69 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "كاك 40 " الفرنسي بنحو 67.60 نقطة أو بنسبة 0.89 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7694.44 نقطة.


وخالف مؤشر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني الاتجاه مع التراجع 27.72 نقطة أو بنسبة 0.32 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8531.61 نقطة، وذلك بعد أن أنهى سلسلة مكاسبه القياسية يوم الأربعاء. وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل اليورو والدولار الأميركي.

 
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