ارتفاع أغلب المؤشرات الأوروبية مع ختام التعاملات

09:22 م

الوكيل الإخباري- أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، حيث دعمت مكاسب وول ستريت وأسهم التكنولوجيا الاتجاه الصعودي. اضافة اعلان





وأغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.67 بالمئة، مدعوماً بصعود أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة البديلة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.45 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.92 بالمئة، ليقود المكاسب بين الأسواق الرئيسية. في المقابل، أغلق مؤشر "فوتسي" البريطاني على انخفاض طفيف بنسبة 0.10 بالمئة، متأثراً بتراجع أسهم الطاقة مع هبوط أسعار النفط، إضافة إلى ضغوط من أسهم البنوك. وجاء الأداء الأوروبي متزامناً مع صعود المؤشرات الأميركية في وول ستريت، حيث ساعدت مكاسب أسهم مايكروسوفت وشركات أشباه الموصلات في تعزيز المعنويات، وسط تفاؤل المستثمرين بقدرة قطاع التكنولوجيا على قيادة النمو رغم الضغوط الاقتصادية.





