ارتفاع إجمالي ثروات أغنياء روسيا

الوكيل الإخباري- صعد إجمالي ثروات أغنياء روسيا المدرجين في مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في يناير الماضي بواقع 14.2 مليار دولار.



وتصدر رجل الأعمال أليشر عثمانوف قائمة رجال الأعمال الروس الذين صعدت ثروتهم بأعلى وتيرة في الشهر الماضي، وزادت ثروة عثمانوف بمقدار 2.75 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار، واستحوذ على المرتبة الثامنة في قائمة أغنى أغنياء روسيا.

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وفيما يلي قائمة بأغنى أغنياء روسيا:



فلاديمير بوتانين، أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نورنيكل"، الذي احتل المركز الأول رغم انخفاض ثروته بمقدار 1.53 مليار دولار لتصل إلى 30.3 مليار دولار.



وحيد أليكبيروف، الشريك في شركة "لوك أويل"، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 689 مليون دولار إلى 27.9 مليار دولار.



أليكسي مورداشوف، مؤسس شركة "سيفيرستال"، الذي زادت ثروته بمقدار 2.52 مليار دولار إلى 26.7 مليار دولار.



فلاديمير ليسين، المستفيد من شركة NLMK، الذي انخفضت ثروته بمقدار 2.36 مليار دولار إلى 26.6 مليار دولار.



ليونيد ميكيلسون، الشريك في شركة "نوفاتيك"، الذي ارتفعت ثروته بمقدار 647 مليون دولار إلى 25.4 مليار دولار.



ويقيس مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات ثروات أغنى أغنياء العالم، ويتم حساب المؤشر على أساس أسعار أسهم الشركات التي يمتلك المليارديرات أسهما فيها.