ارتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات

الوكيل الإخباري- صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن إمدادات غاز الأنابيب والمسال من روسيا إلى أوروبا نمت في العام 2024 بنسبة 18% - 20% مقارنة بالعام الماضي 2023.



وأوضح المسؤول الروسي أن إمدادات غاز الأنابيب والمسال من روسيا إلى أوروبا بلغت في الأشهر الـ11 من العام الجاري 2024 قرابة 50 مليار متر مكعب.

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وأشار إلى أن روسيا زادت الإمدادات على الرغم من الضغوطات الخارجية، والعقوبات والتصريحات الغربية، وبما أن الغاز منتج صديق للبيئة فهو مطلوب.



وشدد نوفاك على أن الغاز الروسي يتمتع بمزايا تنافسية عالية، وقال: "من منظور اللوجستيك (الشحن) والسعر، يعتبر الغاز الروسي الأكثر ربحية".



وتشهد أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعا في الوقت الراهن مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.



ويعد الغاز الروسي الخيار الأقل تكلفة لعدد من دول وسط أوروبا، وانتهاء عقد ترانزيت الغاز يعني أن دولا مثل سلوفاكيا والتشيك والنمسا وإيطاليا سيتعين عليها اللجوء إلى بدائل أخرى أعلى تكلفة، مثل الغاز المسال.