الأربعاء 2024-12-25 01:14 م
 

ارتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات

ا
أرشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 12:26 م

الوكيل الإخباري- صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن إمدادات غاز الأنابيب والمسال من روسيا إلى أوروبا نمت في العام 2024 بنسبة 18% - 20% مقارنة بالعام الماضي 2023.

وأوضح المسؤول الروسي أن إمدادات غاز الأنابيب والمسال من روسيا إلى أوروبا بلغت في الأشهر الـ11 من العام الجاري 2024 قرابة 50 مليار متر مكعب.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن روسيا زادت الإمدادات على الرغم من الضغوطات الخارجية، والعقوبات والتصريحات الغربية، وبما أن الغاز منتج صديق للبيئة فهو مطلوب.


وشدد نوفاك على أن الغاز الروسي يتمتع بمزايا تنافسية عالية، وقال: "من منظور اللوجستيك (الشحن) والسعر، يعتبر الغاز الروسي الأكثر ربحية".


وتشهد أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعا في الوقت الراهن مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.


ويعد الغاز الروسي الخيار الأقل تكلفة لعدد من دول وسط أوروبا، وانتهاء عقد ترانزيت الغاز يعني أن دولا مثل سلوفاكيا والتشيك والنمسا وإيطاليا سيتعين عليها اللجوء إلى بدائل أخرى أعلى تكلفة، مثل الغاز المسال. 

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

ا

عربي ودولي مستشار ترامب السابق: ترامب سيقود العالم نحو أزمة عالمية كبيرة

جانب من التكريم

أخبار محلية الجامعة الأردنية تمنح جائزة الموظف المتميز لعام 2024 للمهندس محمد عربيات

من التوغل الإسرائيلي في القنيطرة بسوريا

عربي ودولي بعد مواجهات مع السكان.. القوات الإسرائيلية تنسحب من قرية بسوريا

تعبيرية

أخبار محلية شركة الكهرباء للأردنيين: اضبطوا سخان المياه على هذه الدرجة لتجنب مضاعفة الفاتورة

ا

أسواق ومال ارتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات

الدمار في مدينة النبطية- جنوب لبنان

عربي ودولي الأرقام النهائية لأضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

تعبيرية

فيديو منوع هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الحليب قبل النوم في الشتاء



 



الأكثر مشاهدة