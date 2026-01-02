ارتفاع اسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- استهلت المعادن النفيسة العام الجديد على ارتفاع الجمعة، مع صعود الذهب قليلا من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة .

اضافة اعلان

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4346.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولارا في 26 كانون الأول. وكان قد هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين الأربعاء.