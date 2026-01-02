الجمعة 2026-01-02 02:59 م

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
ذهب
الجمعة، 02-01-2026 01:23 م

الوكيل الإخباري-استهلت المعادن النفيسة العام الجديد على ارتفاع الجمعة، مع صعود الذهب قليلا من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة .

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4346.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولارا في 26 كانون الأول. وكان قد هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين الأربعاء.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.5% إلى 4360.60 دولارا للأوقية.
وحقق المعدن النفيس ارتفاعا هائلا في 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64%، وهي الكبرى منذ عام 1979.

 
 


