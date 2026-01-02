ارتفاع اسعار الذهب عالميا

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.5% إلى 4360.60 دولارا للأوقية.
وحقق المعدن النفيس ارتفاعا هائلا في 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64%، وهي الكبرى منذ عام 1979.
