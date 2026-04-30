ارتفاع اسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب، الخميس، بسبب تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، لكنه في طريقه لتسجيل تراجع للشهر الثاني على التوالي، إذ ألقت المخاوف المتعلقة بالتضخم بسبب استمرار حرب إيران بظلالها على توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4615.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في شهر الأربعاء.