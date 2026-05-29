ارتفاع اسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم الجمعة مع متابعة المستثمرين لتقارير متعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع معدلات الفائدة الأميركية.

اضافة اعلان



وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4505.57 دولار للأوقية (الأونصة). لكن المعدن النفيس تراجع بنحو 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.