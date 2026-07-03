الجمعة 2026-07-03 11:17 ص

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب بأكثر من 1% الخميس، وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، فيما تراجعت أسعار النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب بينهما. وارتفع الذهب في المعاملات الف
الذهب
 
الجمعة، 03-07-2026 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب بأكثر من 1%، الجمعة، ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التقديرات.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4179.94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 حزيران.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم 1.6% إلى 4193.20 دولارا.

 
 


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