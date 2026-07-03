ارتفاع اسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4179.94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 حزيران.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم 1.6% إلى 4193.20 دولارا.
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