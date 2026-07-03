ارتفاع اسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب بأكثر من 1%، الجمعة، ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التقديرات.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4179.94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 حزيران.