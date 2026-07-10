ارتفاع اسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 4130.58 دولار للأوقية، بعدما تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 1 تموز.
وارتفعت أيضا العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب 1.4% إلى 4140.80 دولار للأوقية.
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