ارتفاع اسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع، بينما واصلت الأسواق متابعة التطورات في الشرق الأوسط عن كثب.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 4130.58 دولار للأوقية، بعدما تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 1 تموز.