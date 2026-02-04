ارتفاع اسعار النفط عالميا

07:03 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة مكاسبها التي حققتها في اليوم السابق، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة طائرة إيرانية مسيرة واقتربت زوارق إيرانية مسلحة من سفينة ترفع علم الولايات المتحدة في مضيق هرمز، مما جدد المخاوف من تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران. اضافة اعلان





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، أو 1.0%، إلى 67.98 دولارا للبرميل في الساعة 0111 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.90 دولارا للبرميل، بارتفاع 69 سنتا، أو 1.1%.



وارتفع كلا المؤشرين 2% تقريبا الثلاثاء.



أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه أسقط طائرة إيرانية مسيرة اقتربت "على نحو عدواني" من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

