ارتفاع اسعار النفط عالميا

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، أو 1.0%، إلى 67.98 دولارا للبرميل في الساعة 0111 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.90 دولارا للبرميل، بارتفاع 69 سنتا، أو 1.1%.
وارتفع كلا المؤشرين 2% تقريبا الثلاثاء.
أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه أسقط طائرة إيرانية مسيرة اقتربت "على نحو عدواني" من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.
