ارتفاع الأسهم الآسيوية قبيل مفاوضات الهدنة في باكستان

الوكيل الإخباري- ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، مع تموضع المستثمرين قبيل محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران المقررة في باكستان نهاية هذا الأسبوع.





وصعد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9 بالمئة، متجهاً نحو أول مكسب أسبوعي منذ شباط، مدعومًا بارتفاع أسهم التكنولوجيا، التي يُنظر إليها على أنها أقل تأثراً بحرب إيران.



وقفز مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 1,8 بالمئة إلى 5.879,71 نقطة، وصعد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0,7 بالمئة إلى 25.919,12 نقطة، فيما زاد مؤشر "شنغهاي المركب" 0,6 بالمئة إلى 3.991,14 نقطة.



وفي المقابل، تراجع مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0,4 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر "تايكس" في تايوان بنسبة 1,3 بالمئة، وزاد مؤشر "سينسيكس" الهندي 0,7 بالمئة.



في اليابان، ارتفع المؤشر ‌نيكي اليوم الجمعة ليسجّل أقوى ارتفاع ⁠أسبوعي له منذ أكثر من عام، إذ طغى التفاؤل بشأن أرباح الشركات والاستثمارات ⁠في قطاع التكنولوجيا على المخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.



وارتفع ⁠المؤشر نيكي 225 القياسي 1.84 بالمئة ليغلق عند 56924.11 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا 7.1 بالمئة خلال الجلسات الخمس الماضية في أفضل أسبوع له منذ آب 2024، وتركّزت المكاسب في أسهم الشركات الكبرى، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقًا 0.04 بالمئة إلى 3739.85 نقطة.







