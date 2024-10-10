ارتفاع الأسهم الآسيوية مدعومة بصعود "وول ستريت"

الوكيل الإخباري- ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم متأثرة بارتفاع بورصة "وول ستريت" أمس الأربعاء.



وارتفع مؤشر "نيكاي 225 القياسي" الياباني بنسبة 0.3% في التعاملات لتصل إلى 39390.33 نقطة، فيما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8223 نقطة.

اضافة اعلان



وأضاف مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 0.5% ليصل إلى 2607.45 نقطة.

وقفز مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 3.7% ليصل إلى 21409.30 نقطة، بعد يوم سابق من التقلبات العنيفة.



وارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 2.7% ليصل إلى 3348.31 نقطة.