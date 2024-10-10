الخميس 2024-10-10 03:51 م
 

ارتفاع الأسهم الآسيوية مدعومة بصعود "وول ستريت"

متعاملون بالبورصة
متعاملون بالبورصة الآسيوية
الخميس، 10-10-2024 02:36 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم متأثرة بارتفاع بورصة "وول ستريت" أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر "نيكاي 225 القياسي" الياباني بنسبة 0.3% في التعاملات لتصل إلى 39390.33 نقطة، فيما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8223 نقطة.

اضافة اعلان


وأضاف مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 0.5% ليصل إلى 2607.45 نقطة.
وقفز مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 3.7% ليصل إلى 21409.30 نقطة، بعد يوم سابق من التقلبات العنيفة.


وارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 2.7% ليصل إلى 3348.31 نقطة.

 

RT

c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية المعابر الفلسطينية: اغلاق معبر الكرامة كلياً بالإتجاهين الجمعة والسبت

تعبيرية

طب وصحة ما تأثير القهوة على نمو الجنين؟

صورة من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع نظيرته الفلسطينية أوجه التعاون المشترك بين البلدين

جنود من جيش الاحتلال

عربي ودولي جيش الاحتلال يمر بساعات قاسية في غزة وجنوب لبنان .. تفاصيل

تعبيرية

طب وصحة محبو الحلويات معرضون أكثر للاكتئاب

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية استمرار تمديد فترة القبول في كليات الجامعة للفصل الدراسي الاول 2024-2025

أرشيفية لآثار قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح

فلسطين جيش الاحتلال يشن غارة عنيفة على دير البلح

تعبيرية

طب وصحة لمرضى الضغط.. احذروا هذه الوضعية عند قياس ضغط الدم !



 

الأكثر مشاهدة