ارتفاع الأسهم الأمريكية في أول تداول بعد تنصيب ترامب

الوكيل الإخباري- شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعا ملحوظا أمس في أول جلسة تداول بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وسط تفاؤل المستثمرين بسياساته الاقتصادية المرتقبة.



وأغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" على ارتفاع، وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.24% إلى 44025.81 نقطة.

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وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.88% إلى 6049.24 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.64% إلى 19756.78 نقطة.



وقال محللون إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض أعادت الأمل في استمرار السياسات الداعمة للأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. كما أشاروا إلى أن الأسواق تتوقع مزيدًا من الإجراءات التحفيزية التي قد تعزز النمو وتدعم قطاعات مثل الطاقة والتصنيع.