ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد إعلان ترامب عن اتفاق إطار بشأن غرينلاند

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم التوصل إلى "اتفاق إطار" بشأن غرينلاند، وأعلن إلغاء فرض رسوم جمركية متصاعدة على مجموعة من الدول الأوروبية.

