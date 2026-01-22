ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد إعلان ترامب عن اتفاق إطار بشأن غرينلاند

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 1.1بالمئة، مع تسجيل معظم القطاعات وكافة البورصات الإقليمية الرئيسية مكاسب، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
-
أخبار متعلقة
-
الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري
-
الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1% خلال 2025
-
الذهب يواصل التحليق عالمياً وتوقعات بوصوله إلى مستويات تاريخية
-
الدولار يرتفع مدعوما بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد تراجع ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
رقم قياسي تاريخي.. احتياطيات المركزي التركي تتجاوز 205 مليارات دولار