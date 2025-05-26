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ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد تأجيل الرسوم الجمركية الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 26-05-2025 08:10 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، لتتجه نحو تعويض خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة بفضل الارتياح بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.


وصعد مؤشر السيارات وقطع الغيار، الذي يتأثر بالضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية، بنسبة 1.4 بالمئة، وربح سهم مرسيدس 2.1 بالمئة، وسهم بي.إم.دبليو 2 بالمئة، وسهم فولكس فاغن 1.9بالمئة.
وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة، المنكشفة بدرجة كبيرة على السوق الأميركية، وارتفع سهما شركة كيرينج وريتشمونت فيما بين 1.5 بالمئة و2.4 بالمئة.


وزادت أسهم البنوك الحساسة للعوامل الاقتصادية 1.5بالمئة، وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.9بالمئة.


وخسر المؤشر 0.9 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أوصى ترمب، بشكل غير متوقع، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي.


وقال إن المفاوضات مع "التكتل (الأوروبي) لا تسير بالسرعة الكافية".

 
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