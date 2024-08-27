ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل أداء أسهم شركات التعدين

الوكيل الإخباري- سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من شركات التعدين.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 519.33 نقطة، فيما فتح المؤشر "داكس" الألماني على استقرار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية في وقت سابق من اليوم، والتي أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني من 2024.



واستقر المؤشر السويدي أيضا عند 2566.69 نقطة بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين 1.4 بالمئة في تموز.