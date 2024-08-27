الثلاثاء 2024-08-27 04:25 م
 

 

ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل أداء أسهم شركات التعدين

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الثلاثاء، 27-08-2024 03:22 م

الوكيل الإخباري-    سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من شركات التعدين.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 519.33 نقطة، فيما فتح المؤشر "داكس" الألماني على استقرار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية في وقت سابق من اليوم، والتي أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني من 2024.


واستقر المؤشر السويدي أيضا عند 2566.69 نقطة بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين 1.4 بالمئة في تموز.


وتفوق المؤشر الفرعي للمواد الأولية على جميع القطاعات في المنطقة بقفزة تجاوزت 1 بالمئة، بعد أن ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ستة أسابيع، بسبب التفاؤل تجاه خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

 
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