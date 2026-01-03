ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسواق الأوروبية الجمعة عند إغلاق جلسة مطلع العام الجديد وتجاوز مؤشر فوتسي 100 البريطاني لفترة وجيزة حاجز العشرة آلاف نقطة الرمزي لأول مرة، مواصلاً مكاسبه بعد عام 2025 .

اضافة اعلان



وخلال الجلسة، سجّل مؤشر فوتسي 100، الذي يضمّ أكبر الشركات البريطانية قيمةً، ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 9981 نقطة، مُستهلّاً بذلك أول يوم تداول في العام على ارتفاع، وتجاوز المؤشر عتبة العشرة آلاف نقطة، قبل أن يتراجع قليلاً، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).



وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.62 بالمئة ليغلق عند 595.89 نقطة.

وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.20 بالمئة عند 9,951.14 نقطة، كما أغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعاً 0.14 بالمئة ليصل إلى 24,523.83 نقطة، فيما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.56 بالمئة ليغلق عند 8,195.21 نقطة.