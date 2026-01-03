السبت 2026-01-03 01:58 ص

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا
تعبيرية
السبت، 03-01-2026 12:08 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت الأسواق الأوروبية الجمعة عند إغلاق جلسة مطلع العام الجديد وتجاوز مؤشر فوتسي 100 البريطاني لفترة وجيزة حاجز العشرة آلاف نقطة الرمزي لأول مرة، مواصلاً مكاسبه بعد عام 2025 .

اضافة اعلان


وخلال الجلسة، سجّل مؤشر فوتسي 100، الذي يضمّ أكبر الشركات البريطانية قيمةً، ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 9981 نقطة، مُستهلّاً بذلك أول يوم تداول في العام على ارتفاع، وتجاوز المؤشر عتبة العشرة آلاف نقطة، قبل أن يتراجع قليلاً، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).


وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.62 بالمئة ليغلق عند 595.89 نقطة.
وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.20 بالمئة عند 9,951.14 نقطة، كما أغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعاً 0.14 بالمئة ليصل إلى 24,523.83 نقطة، فيما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.56 بالمئة ليغلق عند 8,195.21 نقطة.


وكان مؤشر ستوكس 600 قد ارتفع بنسبة تقارب 16 بالمئة خلال عام 2025، مسجلاً بذلك عامه الثالث على التوالي من المكاسب، مدفوعاً بارتفاع أسهم القطاع المصرفي وزيادة الإنفاق الدفاعي الإقليمي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رجال الإطفاء يقفون بالقرب من مبنى سكني متضرر في أعقاب غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في زابوروجيا

عربي ودولي أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصا في ضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس مستقر السبت وستكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتشكل الض

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت - تحذيرات

ارشيفية

أسواق ومال تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

أخبار محلية جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"

اليونيفيل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

أخبار محلية طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد



 




الأكثر مشاهدة