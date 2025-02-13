ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط التفاؤل بإنهاء حرب أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تباين، وسط موجة من نتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية، وتصاعد الآمال في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.97 نقطة أو بنسبة 1.09 بالمئة إلى مستوى 553.75 نقطة في نهاية التعاملات، وهو مستوى قياسي جديد، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 463.99 نقطة أو بنسبة 2.09 بالمئة إلى مستوى 22612.02 نقطة، وهو أكبر مكسب يومي في عامين.



وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 121.92 نقطة أو بنسبة 1.52 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8164.11 نقطة.



وتأتي مكاسب بعض الأسواق أيضاً مع تحول انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا ليصبح احتمالاً ممكناً وأكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة.