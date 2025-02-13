ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط التفاؤل بإنهاء حرب أوكرانيا

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.97 نقطة أو بنسبة 1.09 بالمئة إلى مستوى 553.75 نقطة في نهاية التعاملات، وهو مستوى قياسي جديد، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 463.99 نقطة أو بنسبة 2.09 بالمئة إلى مستوى 22612.02 نقطة، وهو أكبر مكسب يومي في عامين.
وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 121.92 نقطة أو بنسبة 1.52 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8164.11 نقطة.
وتأتي مكاسب بعض الأسواق أيضاً مع تحول انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا ليصبح احتمالاً ممكناً وأكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه تحدث إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنهما يريد السلام، مشيرا إلى أنه أمر المسؤولين الأميركيين بالبدء في محادثات على الفور بشأن إنهاء الحرب.
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