ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط توقعات بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين متأثرة بحالة التفاؤل في الأسواق العالمية وسط ترحيب المستثمرين بمؤشرات أولية على أن الإغلاق الحكومي الأميركي قد ينتهي قريبا.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.1 بالمئة إلى 571 نقطة، متعافيا من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أسابيع، والذي سجله يوم الجمعة الماضي.


