ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط توقعات بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.1 بالمئة إلى 571 نقطة، متعافيا من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أسابيع، والذي سجله يوم الجمعة الماضي.
