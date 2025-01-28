ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

وجرى تداول الإسترليني عند 1.2476 دولار، كما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 0.12 بالمئة ليبلغ سعره 1.1894 يورو.
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