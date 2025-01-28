الثلاثاء 2025-01-28 01:21 ص
 

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 28-01-2025 12:58 ص

الوكيل الإخباري-   -ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم الاثنين، بنسبة 0.19 بالمئة، وفقاً لتقارير مالية بريطانية.

اضافة اعلان


وجرى تداول الإسترليني عند 1.2476 دولار، كما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 0.12 بالمئة ليبلغ سعره 1.1894 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها بطولكرم

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعرقل احتفالات الفلسطينيين بذكرى الإسراء والمعراج

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

بن غفير

فلسطين خلافات حادة بين عائلات أسرى غزة وبن غفير

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي أكثر من 600 نقطة

وزارة الداخلية

أخبار محلية السماح لمستثمرين سوريين وعائلاتهم بالمغادرة والعودة بمركباتهم الأردنية عبر مركز جابر

ارشيفية

أخبار محلية قافلة مساعدات إنسانية من محافظة البلقاء إلى قطاع غزة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام



 



الأكثر مشاهدة