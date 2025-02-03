ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي، بنسبة 24ر1 بالمئة، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.

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