ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

وجرى تداول الإسترليني عند 2441ر1 دولار، كما ارتفع بنسبة 28ر0 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ليصل إلى 2031ر 1 يورو.
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