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ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-02-2025 07:29 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي، بنسبة 24ر1 بالمئة، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.

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وجرى تداول الإسترليني عند 2441ر1 دولار، كما ارتفع بنسبة 28ر0 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ليصل إلى 2031ر 1 يورو.

 
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