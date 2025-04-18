ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، تم تداول الإسترليني عند مستوى 1.3269 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.27 بالمئة، كما صعد أمام اليورو، بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 1.1665 يورو.
بترا
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