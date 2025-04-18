الجمعة 2025-04-18 04:06 م
 

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 18-04-2025 02:51 م
الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعاً أمام كل من الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).اضافة اعلان


ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، تم تداول الإسترليني عند مستوى 1.3269 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.27 بالمئة، كما صعد أمام اليورو، بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 1.1665 يورو.

بترا
 
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