ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، ارتفع الإسترليني بنسبة 0.33 بالمئة أمام الدولار مسجلاً 1.3573 دولار، في حين ارتفع بنسبة 0.10 بالمئة مقابل اليورو مسجلاً 1.1877 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تخفض سعر نفطها الرئيسي لآسيا
-
روسيا: انخفاض إيرادات النفط والغاز بنحو 35 بالمئة
-
الذهب يرتفع مستفيدًا من بيانات أميركية ضعيفة
-
الدولار يتراجع مع ترقب السوق بيانات توظيف أميركية
-
بورصة موسكو تطلق أول عقود آجلة للعملات المشفرة في روسيا
-
الذهب يحلق عالمياً بعد تواصل ارتفاع الأسعار
-
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع إنتاج "أوبك+" ومخاوف الرسوم الجمركية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض