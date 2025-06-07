ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم السبت، أمام الدولار بنسبة 0.03 بالمئة، بحسب التقارير المالية البريطانية.

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وجرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3543 دولار. كما ارتفع الإسترليني أيضاً مقابل عملة اليورو الأوروبية بنسبة 0.02 بالمائة ليبلغ 1.1875يورو.