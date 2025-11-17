الثلاثاء 2025-11-18 12:05 ص
 

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

الإثنين، 17-11-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق الصرف، حيث صعد بنسبة 0.18 بالمئة أمام الدولار الأميركي ليبلغ 1.31688 دولار.

ووفقاً لمراكز المال البريطانية، واصل الإسترليني تعافيه مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.26 بالمئة ليصل إلى 1.13627 يورو.


