ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ووفقاً لمراكز المال البريطانية، واصل الإسترليني تعافيه مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.26 بالمئة ليصل إلى 1.13627 يورو.
