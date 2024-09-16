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ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

الدولار والجنيه الإسترليني واليورو
الدولار والجنيه الإسترليني واليورو
الإثنين، 16-09-2024 02:33 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين مقابل الدولار الأميركي.

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ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني اليوم عند مستوى 1.3195 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 بالمئة.

 

كما ارتفع الإسترليني أيضا بنسبة 0.14 مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ليصل عند 1.1863 يورو.

 

بترا

 
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