ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني اليوم عند مستوى 1.3195 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 بالمئة.
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