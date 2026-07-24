ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

وصعد الإسترليني بنسبة 0.01 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند 1.3319 دولار، وفي المقابل، تراجع بنسبة 0.08 بالمئة أمام اليورو، ليسجل 1.1695 يورو.
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