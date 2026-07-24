ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

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الوكيل الإخباري- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، مقابل تراجعه أمام اليورو في تداولات أسواق العملات، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية. اضافة اعلان





وصعد الإسترليني بنسبة 0.01 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند 1.3319 دولار، وفي المقابل، تراجع بنسبة 0.08 بالمئة أمام اليورو، ليسجل 1.1695 يورو.









