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ارتفاع الإسترليني أمام اليورو

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أرشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 07:36 م

الوكيل الإخباري- سجل الجنية الإسترليني أداءً متبايناً في أسواق العملات خلال جلسات التداول اليوم الاثنين، حيث ارتفاعاً أمام اليورو، بينما تراجع أمام الدولار الأميركي، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.

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وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16 بالمئة مقابل اليورو، ليصل إلى 1.17841 يورو ، فيما انخفض بنسبة 0.14 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليسجل 1.34425 دولاراً.

 
 


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