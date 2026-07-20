ارتفاع الإسترليني أمام اليورو

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16 بالمئة مقابل اليورو، ليصل إلى 1.17841 يورو ، فيما انخفض بنسبة 0.14 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليسجل 1.34425 دولاراً.
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