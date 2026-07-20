ارتفاع الإسترليني أمام اليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنية الإسترليني أداءً متبايناً في أسواق العملات خلال جلسات التداول اليوم الاثنين، حيث ارتفاعاً أمام اليورو، بينما تراجع أمام الدولار الأميركي، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.

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