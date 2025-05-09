ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

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