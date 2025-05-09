ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 35ر0 بالمئة ليصل 3279ر1 دولار، وبنسبة 09ر0 بالمئة ليصل إلى مستوى 1798ر1 يورو.
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