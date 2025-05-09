الجمعة 2025-05-09 06:50 م
 

ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 09-05-2025 04:20 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

اضافة اعلان


وبحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 35ر0 بالمئة ليصل 3279ر1 دولار، وبنسبة 09ر0 بالمئة ليصل إلى مستوى 1798ر1 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية الصحفيين" ترفض المزاعم الكاذبة التي بثها موقع إلكتروني يُدار من لندن

نقود

اقتصاد محلي الحكومة تستدين 215 مليون دولار عبر طرح سندات بالدولار الأميركي

ذهب

أسواق ومال الذهب يرتفع بفضل عمليات شراء مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس

طائرة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

أخبار محلية الأردن.. المساعدات للقطاع التزام إنساني لا يقايض بالمال

اثار جرش

أخبار محلية حركة سياحية نشطة في محافظة جرش



 
 



الأكثر مشاهدة