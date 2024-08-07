ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

ووفقاً لتقارير اقتصادية بريطانية، ارتفع الإسترليني أمام العملتين، بواقع 0.22 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2711 دولار، وبنسبة 0.23 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1632 يورو.
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