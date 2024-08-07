ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).



ووفقاً لتقارير اقتصادية بريطانية، ارتفع الإسترليني أمام العملتين، بواقع 0.22 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2711 دولار، وبنسبة 0.23 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1632 يورو.