ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني
 
الوكيل الإخباري-   شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الجمعة، مقابل العملات الرئيسية، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

ووصل الإسترليني عند مستوى 1.34109 دولار، بزيادة قدرها 0.23 بالمئة، بينما ارتفع مقابل اليورو ليصل إلى 1.15445 يورو، بزيادة بلغت 0.16 بالمئة.

 
 


