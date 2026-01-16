ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

ووصل الإسترليني عند مستوى 1.34109 دولار، بزيادة قدرها 0.23 بالمئة، بينما ارتفع مقابل اليورو ليصل إلى 1.15445 يورو، بزيادة بلغت 0.16 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
هبوط جماعي في أسعار المعادن الأساسية
-
كم بلغت أسعار النفط عالميا الجمعة؟
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
-
أول استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا بعد سقوط الأسد
-
الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.3 بالمئة بدعم من الصناعة والخدمات
-
الين يستقر قرب أدنى مستوياته في 18 شهراً
-
الاتجاهات التي يجب متابعتها في عام 2026 في أسواق الفوركس والعملات الرقمية