ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار 6.5 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى نحو 721 مليار دولار، في مؤشر على تحسن قيمة الأصول الاحتياطية واستقرار المركز المالي للبلاد.

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