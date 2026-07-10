الجمعة 2026-07-10 12:23 م

ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار

علم روسيا
روسيا
 
الجمعة، 10-07-2026 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار 6.5 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى نحو 721 مليار دولار، في مؤشر على تحسن قيمة الأصول الاحتياطية واستقرار المركز المالي للبلاد.

اضافة اعلان


وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن الزيادة جاءت نتيجة إعادة تقييم الأصول الأجنبية وتحسن أداء احتياطي الذهب، مع استمرار إدارة الاحتياطيات بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز قدرة الاقتصاد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مهرجان صيف الأردن

أخبار محلية انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان صيف الأردن

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

عربي ودولي موسكو تطالب بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد في المنطقة

إسبانيا تصدم حكومة الكيان بقرار عاجل

عربي ودولي 12 قتيلا على الأقل في حريق غابات جنوب إسبانيا

علم روسيا

أسواق ومال ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار

علم كوريا الشمالية

عربي ودولي وكالة: كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية

روسيا: إصابة ميناء نفطي في سان بطرسبرغ جراء هجوم أوكراني بمسيّرات

عربي ودولي ضربات بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية في جنوب روسيا

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز



 
 




الأكثر مشاهدة

 