ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار

وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن الزيادة جاءت نتيجة إعادة تقييم الأصول الأجنبية وتحسن أداء احتياطي الذهب، مع استمرار إدارة الاحتياطيات بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز قدرة الاقتصاد.
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