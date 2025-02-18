ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ 1.26

وجرى تداول الاسترليني عند 2614ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 بالمئة، كما ارتفع أيضا مقابل العملة الأوربية الموحدة "اليورو ما نسبته 41ر0 بالمئة عند 2067ر1 يورو.
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