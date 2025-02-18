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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ 1.26

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 07:19 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا أمام الدولار متجاوزا حاجز الـ26ر1 دولار، وفق تقارير مالية بريطانية.

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وجرى تداول الاسترليني عند 2614ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 بالمئة، كما ارتفع أيضا مقابل العملة الأوربية الموحدة "اليورو ما نسبته 41ر0 بالمئة عند 2067ر1 يورو.

 
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