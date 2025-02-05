ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ1.25 دولار

وجرى تداول الاسترليني عند 1.2507 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.21 بالمئة عند 1.1998 يورو، وفقا للتقارير المالية البريطانية.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا.. ارتفاع الدولار بأكثر من 21% في السوق الموازية
-
لإثراء المعلومات ونشر الوعي.. أقوى 5 صحف عربية في العالم العربي
-
تراجع نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين
-
استقرار أسعار النفط بعد تداولات متقلبة
-
زيادة صادرات المنتجات الصناعية من موسكو إلى إفريقيا
-
أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد عالمياً
-
تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يرتفع مع بدء سريان الرسوم الجمركية على الصين