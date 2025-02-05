الأربعاء 2025-02-05 07:51 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ1.25 دولار

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 07:33 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.24 بالمائة، ليتجاوز حاجز الـ1.25 دولار.

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وجرى تداول الاسترليني عند 1.2507 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.21 بالمئة عند 1.1998 يورو، وفقا للتقارير المالية البريطانية.

 
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