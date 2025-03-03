ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، تم تداول الاسترليني عند 2675ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0 بالمئة، وكذلك أمام اليورو عند 2106ر1 يورو، بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 بالمئة.
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