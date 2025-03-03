الإثنين 2025-03-03 09:55 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني
الجنيه الاسترليني
الإثنين، 03-03-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، تم تداول الاسترليني عند 2675ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0 بالمئة، وكذلك أمام اليورو عند 2106ر1 يورو، بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 بالمئة.

 
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