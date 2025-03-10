ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

وتم تداول الاسترليني اليوم الاثنين، عند 2941ر1 دولار بزيادة بلغت 22ر0 بالمئة مقارنة مع جلسة أمس، وعند 1934ر1 يورو بارتفاع بلغ 13ر0 بالمئة.
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